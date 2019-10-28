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Pamuk deposunda yangın (3)

Aydın'ın Germencik ilçesinde pamuk deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

28.10.2019 20:07
Aydın'ın Germencik ilçesinde pamuk deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karaağaçlı Mahallesi'ndeki yaklaşık 2 bin ton pamuğun bulunduğu H.Ç'ye ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Söndürme çalışmalarına Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanları ile işçiler katıldı.
Yangının depodaki diğer alanlara sıçraması üzerine ekiplerin yangına müdahalesi güçleşti.
Bunun üzerine deponun bazı duvarları iş makineleriyle yıkıldı. Ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Yaklaşık 300 ton pamuğun alevlerden zarar gördüğü öğrenildi.
Pamuk deposunda yangın (3)

Germencik, Aydın, ASKİ, Güncel

Kaynak: AA


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