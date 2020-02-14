Pamuk fabrikasının deposundaki yangın 2'nci günde kontrol altında (2)

35 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Adana 'da, pamuk ve yağ fabrikasında çıkan dün saat 14.00'te çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 35 saatlik müdahalesi sonucu bugün saat 13.00'te kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, yaklaşık 10 bin ton pamuk balyasının yandığını söyledi. Pamuk balyalarının içten içe yanması nedeniyle yangının henüz söndürelemediğini belriten Sarraf, "Çok sayıda arazöz ile müdahale ettiğimiz yangın şu an çökme aşamasına geldi. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni balyaların içten içe yanması. Dikkat ettiğimiz şey, yangının diğer noktalara sıçramaması. Büyük ölçüde kontrol altına aldık. İçten içe sönmesini bekliyoruz" dedi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,