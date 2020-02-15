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Pamuk fabrikasının deposundaki yangını söndürme çalışması sürüyor

ADANA'da pamuk ve yağ fabrikasının deposunda önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

15.02.2020 07:45 | Son Güncelleme: 15.02.2020 07:45Pamuk fabrikasının deposundaki yangını söndürme çalışması sürüyor

ADANA'da pamuk ve yağ fabrikasının deposunda önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Mahallesi yolu üzerinde bulunan pamuk ve yağ fabrikasının deposunda Perşembe günü saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Depodaki pamuk balyalarından dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki pamuk balyalarına tanker, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına, ilçe belediyeleri de gönderdikleri su tankerleriyle destek verdi. Ekipler, 10 bin tonluk pamuk balyalarını saran alevlerin, fabrikanın diğer kısımlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın dün öğle saatlerinde kontrol altın alındı.Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları üçüncü günde de sürüyor.



Adana Yüregir, Karataş, Havutlu, Güncel

Kaynak: DHA

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