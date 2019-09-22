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Pamuk hasadı

Gaziantep'in İslahiye Ovası'nda 3 bin 500 dönüm, Nurdağı Ovası'nda ise bin 500 dönüm alanda pamuk hasadına başlandı.

22.09.2019 13:36
Gaziantep'in İslahiye Ovası'nda 3 bin 500 dönüm, Nurdağı Ovası'nda ise bin 500 dönüm alanda pamuk hasadına başlandı.
İslahiye ilçesinde 2019 sezonunda yaklaşık 3 bin 500 dönüm pamuk ekili alanın makine girmeyen alanlarında tarım işçilerince elle hasat başladı.
İslahiye Çukobirlik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hamzaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasatta dekar başına yaklaşık 500 kilogram, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde toplamdaysa 2 bin 500 ton rekolte beklediklerini söyledi.
Çukobirlik'in iyatı 3 lira 30 kuruş olarak açıklamasının üreticiyi rahatlattığını dile getiren Hamzaoğulları, böylece piyasada ürünün fiyatının düşmesinin önlendiğini kaydetti.
İslahiye'nin Akınyolu Mahallesi'ndeki mevsimlik işçiler ise kilogramı 1 liradan olmak üzere günde yaklaşık 50 kilogram pamuk toplayabildiklerini belirtti.
Pamuk hasadı

Çukobirlik, Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Kaynak: AA

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