Pamuk İşçilerine Maniyle Su Dağıtıyor, Suyu İçen İşçiler Yorgunluklarını Unutuyor.

04 Aralık 2018 Salı 10:34



04 Aralık 2018 Salı 10:34

Pamuk işçilerine maniyle su dağıtıyor, suyu içen işçiler yorgunluklarını unutuyor...Pamuk hasadının yapıldığı tarlalar havadan böyle görüntülendiAYDIN - Aydın'da pamuk tarlalarında çalışan kadın işçiler, ıslıkla yanlarına çağırdıkları sucu İhsan Çolakoğlu'nun isimlerine özel söylediği manili suyundan içip yorgunluklarını unutuyor. Aydın'da makine ile pamuk hasadının ardından kadın işçiler tarlalarda elle pamuk topluyor. Sabah saat 8'de işbaşı yapan kadınlar sıcak havada su ihtiyaçlarını tarlada suculuk yapan İhsan Çolakoğlu'nun maniyle yaptığı su dağıtımı ile gideriyor. Kadın işçilerin her birinin isimlerine uyarladığı manilerle bardakta su dağıtan Çolakoğlu, Allah vergisi yeteneği ile hem yüzleri güldürüyor, hem de kadın işçilerin yorgunluğunu unutmalarına yardımcı oluyor. Kadın işçiler sucu İhsan'ın maniyle dağıtım yapmasından memnun olduklarını belirterek, onun sayesinde işlerinin daha eğlenceli hale geldiğini ifade ettiler. Çolakoğlu, mani söylemenin yanında hayvan taklitleri ve cazgırlıkta yaptığını belirtti.En büyük hayalinin trafik polisi olmak olduğunu ifade eden Çolakoğlu, "Doğuştan Allah vergisi bir yeteneğim var. Doğaçlamacıyım, beste yazarım, cazgırlık yapıyorum. Zevk meselesi, milletin gönlünü almak, hatır sormak, mutlu etmek ve zevkli çalışması için doğaçlama yapıyorum. Bunu yaparken kişinin gönlünün rızasını alıp öyle söylüyorum" dedi.Çolakoğlu taklidinin çok olduğunu benzerinin olmadığını belirterek hayvan taklitleri de yaptığını ifade etti.İhsan Çolakoğlu'nun annesi Nevin Çolakoğlu ise oğlunun bu tür manileri evde de söylediğini ifade ederek, "Biz böyle maniler söylemesinden memnunuz ama başkaları böyle mani söylemesini istemiyorlar, bilmiyoruz yani iyi mi kötü mü bilemiyoruz" diye konuştu.