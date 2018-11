Pamuk: "Öğretmenler, İlim ve İrfan Ordusudur"

23 Kasım 2018 Cuma 11:10



AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Aday Adayı Kasım Pamuk , 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, öğretmenlik mesleğinin tarih boyunca tüm dünyadaki en önemli meslek olduğunu belirtti.Pamuk, öğretmenlerin millete ruh ve karakter veren örnek insanlar olduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda toplumun bilgi, ahlak ve heyecan kaynağı olan öğretmenler, ilim ve irfan ordusudur. İnsan eğitme sanatı olan öğretmenlik ise her şeyden öte bir gönül işidir. Öğretmenlerimiz, eğitmek ve öğretmek ideali ile istikbalimize ışık tutuyor" dedi.Öğretmenlere hizmetlerinden dolayı saygı ve şükranlarını sunan Kasım Pamuk, "En çok ihtiyaç duyduğumuz vatan sevgisi, milli birlik ve bağımsızlık şuuru öğretmenlerimiz tarafından nesillerimize aşılanmaktadır. Öğretmenlerimiz gençlerimize genel bilgi ve kültürün yanında ahlaki değerleri, sevgiyi ve hoşgörüyü de aşılamaktadır. Bu nedenle hayatın her aşamasında öğretmenlerin rehberliğine ihtiyacımız var. Tüm öğretmenlerimiz, meslek hayatlarına büyük fedakarlıklar sığdırarak, öğretmenlik mesleğinin onuru ve saygınlığını her zaman yüceltmişlerdir" diye konuştu.Bireylerin kişiliklerinin gelişmesinde ve sosyalleşmesinde öğretmenlerimizin emeğinin büyük olduğunu söyleyen Pamuk, "Demokrasimizin gelişmesinde öğretmenlerimiz çok önemli bir yere sahiptir. Demokratik davranışları gelişmemiş kişilerden oluşan toplumlarda demokrasi de gelişemez. Çağdaş ve demokratik bir toplum oluşturmak adına en büyük sorumluluğu yüklenen öğretmenlerimiz, nesillerimize yön vermekte ve onları hayata hazırlamaktadır" ifadelerini kullandı.24 Kasım Öğretmenler Günü'nün öğretmenler ve öğrenciler arasında sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmesi için bir vesile olduğunu söyleyen Pamuk, "Öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunları çözülmeli. Onların daha sağlıklı şartlarda eğitim yapması ve yaşaması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, onlara sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum" dedi. - ADANA