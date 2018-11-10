Pamuk'tan 10 Kasım Mesajı

10 Kasım 2018 Cumartesi 14:00



10 Kasım 2018 Cumartesi 14:00

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Vatan topraklarımızı işgal edenlere karşı, dünyaya örnek olacak destansı bir kurtuluş mücadelesi başlatan, özgürlük ve bağımsızlığımızın mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 80'inci yıl dönümünde milletçe saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" dedi.Pamuk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Atatürk'ün, yaşamı boyunca birçok üstün zafere ve başarıya imza attığını, işgal ordularına karşı Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında ve Cumhuriyetin kurulmasında Önderlik yaptığını vurgulayan Pamuk, "Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini korumak ve milletimizin çağdaş dünyada saygın ve güçlü bir yer edinebilmesi için yılmadan çalışmak, bu günde bizlere düşen en büyük görev ve sorumluluktur. Vatan topraklarımızı işgal edenlere karşı, dünyaya örnek olacak destansı bir kurtuluş mücadelesi başlatan, özgürlük ve bağımsızlığımızın mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 80'inci yıldönümünde milletçe saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN