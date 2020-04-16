Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Pamuk üreticileri kilogram başına 1,5 lira destek bekliyor

Çukurova'daki pamuk üreticileri, geçen yıl oluşan düşük fiyat sonrası bu yıl pamukta kilogram başına en az 1,5 lira destek primi verilmesini talep ediyor.

16.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:00
Pamuk üreticileri kilogram başına 1,5 lira destek bekliyor
Çukurova 'daki pamuk üreticileri, geçen yıl oluşan düşük fiyat sonrası bu yıl pamukta kilogram başına en az 1,5 lira destek primi verilmesini talep ediyor.
Adana , Mersin ve Osmaniye 'de geçen yıl 428 bin 910 dekar alanda yaklaşık 235 bin ton kütlü pamuk elde eden üreticiler, bu yıl ekim çalışmalarına başladı.
Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 10 yılda fasılalarla ekim alanı daralan ve genişleyen pamukta geçen yıl uzun bir süreden sonra çok geniş bir ekim alanına ulaştıklarını, iyi bir rekolte elde ettiklerini belirtti.
Ulaşılan ekim alanı ve üretim miktarına karşı oluşan fiyatın üreticiyi memnun etmediğini ifade eden Bilgiç, şunları söyledi:
"Uzun yıllar sonra geçen yıl ulaşılan rakamlar bizi memnun etse de fiyatlar tatmin edici olmadı. Bir önceki yıl 4,5 lirayı bulan pamukta geçen yıl 3 lira civarında fiyat oluştu. Kilogram başına da 80 kuruşluk destek verilmişti. Bunun etkisiyle üretimde epey bir azalma olacağını düşünüyoruz. Pamuk gibi bir bitkide ekim alanının azalmaması, epey bir süre sonra yakalanan bu ivmenin düşmemesi için üreticilerimiz en azından kilo başına 1,5 lira destek bekliyor. Bu destek fiyatı da bir an önce açıklanırsa böylesine bir ürünün üretimindeki düşüşü en az miktarda yaşarız."
"Pamuk stratejik bir ürün"
Bilgiç, pamuğun sadece bir tarım ürünü olarak değerlendirilemeyeceğini, ham maddesi olan tekstilin yanı sıra sapından çekirdeğine kadar ham yağ, gıda, yem gibi çok farklı sanayi kollarında kullanılan stratejik ve katma değeri yüksek bir bitki olduğunu belirtti.
Pamuğun bu özelliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kendisini bir kez daha ortaya çıkardığını ifade eden Bilgiç, şunları söyledi:
"Pamuk her zaman stratejik ürün oldu. Şu anda tüm dünyada sağlık ve gıda sektörleri ön plana çıkarken bu sektörlerde kullanılan maske ve özel kıyafet üretimi açısından da tekstil sektörü önemini korumaya devam etmektedir. Tekstil ve konfeksiyon sektörü, Kovid-19 nedeniyle insanların ve sağlık sektörünün hayati ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırmalıdır. Bunun için üreticilerin ve sektörün desteklenmesi gerekir. "
"Ekim alanlarını aktif tutmalıyız"
Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir de fiyatın üretimi karşılamaması nedeniyle bu yıl üreticilerin pamuğu tercih etmede çekimser kalabileceklerini vurguladı.
Türkiye'nin pamuk üretiminin, ihtiyacının ancak yüzde 60'ını karşıladığını, her yıl ortalama 800 bin ton pamuğun ithal edildiğini kaydeden İncefikir, "Elimizde ihtiyacımız olan pamuğun tamamını karşılama imkanı varken üreticilerimizi bu yönde destekleyerek pamuk ekim alanlarını aktif tutmalıyız. Bu yıl destek beklentimiz en az 1,5 liradır. Bu fiyatla pamuk üretimi ulaştığı tempoyu devam ettirecektir." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Çukurova, Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Haberler ›› Güncel ››Pamuk üreticileri kilogram başına 1,5 lira destek bekliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:28: İş insanı otomobilinde ölü bulundu - Haber 12:28: Bursa'da iş yerine silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında - Haber 12:28: Tokat'ta D-100 kara yolunda heyelan - Haber 12:28: Pandemi sürecinde daha fazla hoşgörülü olunması çağrısı - Haber 12:27: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı şehitleri andı - Haber 12:24: Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" kendine son sıralarda yer buldu - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber