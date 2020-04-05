Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pamuk yağı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da pamuk yağı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

05.04.2020 20:17 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:19
Adana 'da pamuk yağı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde pamuk yağı imal edilen fabrikanın bahçesinde bulunan deponun girişindeki pamuk sapı balyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.
Yanan alanın yakınındaki pamuk sapı balyaları iş makineleriyle uzaklaştırıldı. Alevlere arazözlerle de müdahalede bulunuldu.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışması başlatıldı.
Aynı fabrikada şubat ayında da yangın çıkmıştı. Pamuk yağı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Adana, Güncel

Haberin Videosu :

Pamuk yağı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Pamuk yağı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı Haberler
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı
Türkiye’de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı
Almanya’da koronavirüs ölümleri bin 500’ü geçti Haberler
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
PTT’den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor Haberler
PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Haberler
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
İtalya’da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor Haberler
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi Haberler
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

21:02: Cezayir'den getirilen 450 kişi, öğrenci yurduna yerleştirildi - Haber 21:02: Malezya, günlük Kovid-19 test sayısını 16 bine çıkarmayı planlıyor - Haber 20:59: 24 bin 368 aileye destek ödemeleri evlerinde yapıldı - Haber 20:58: Koronavirüs tedbirleri - Haber 20:57: - ABD'den Irak'a "stratejik müzakere" hamlesi - Haber 20:11: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık - Haber 20:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi - Haber 19:54: Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı - Haber 19:43: PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor - Haber 19:12: Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti - Haber 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı - Magazin