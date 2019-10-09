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Pamuk yüklü tır seyir halindeyken alev aldı

Nusaybin-Cizre kara yolunda seyir halindeki pamuk yüklü tır alev aldı.

09.10.2019 13:49Pamuk yüklü tır seyir halindeyken alev aldı
Nusaybin- Cizre kara yolunda seyir halindeki pamuk yüklü tır alev aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Nusaybin-Cizre kara yolu Çığır köy yakınlarında meydana geldi. Sürücü Doğan Gündüz yönetimindeki 47 AAF 565 plakalı tır seyir halindeyken aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü tırı yol kenarına çekerek tırın başlığını dorsadan kurtararak yara almadan kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Şırnak'ın İdil ilçesi itfaiyesi ile Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın ve kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - MARDİN

Nusaybin, Cizre, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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