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Pamuk yüklü tır seyir halindeyken alev aldı

Pamuk yüklü tır seyir halindeyken alev aldıMARDİN - Nusaybin-Cizre kara yolunda seyir halindeki pamuk yüklü tır alev aldı.

09.10.2019 15:09
Pamuk yüklü tır seyir halindeyken alev aldı
MARDİN - Nusaybin- Cizre kara yolunda seyir halindeki pamuk yüklü tır alev aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tır kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre olay, Nusaybin-Cizre kara yolu çığır köy yakınlarında meydana geldi. Sürücü Doğan Gündüz yönetimindeki 47 AAF 565 plakalı tır seyir halindeyken aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü tırı yol kenarına çekip tırın başlığını dorsadan kurtararak yara almadan kurtuldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Şırnak'ın İdil ilçesi itfaiyesi ile Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın ve kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Pamuk yüklü tır seyir halindeyken alev aldı

Nusaybin, Cizre, Genel

Kaynak: İHA

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