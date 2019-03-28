Pamukçu 'Cumhur' Dedi

Kaynak: İHA

31 Mart seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Avcı, kırsal Pamukçu Mahallesi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Pamukçululara plan ve projelerini anlatan Başkan Avcı, "Allah nasip ederse Pamukçu'yu eski günlerine yeniden kavuşturacağız" dedi.Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, seçim çalışmaları kapsamında Pamukçu'da düzenlenen mitingde vatandaşla bir araya geldi.Avcı, "Pamukçu'yu eski günlerine yeniden kavuşturacağız'Kırsal mahallelerdeki final mitingi Pamukçu'da yaptıklarını söyleyen Başkan Avcı, 2014 yılında Altıeylül Belediyesi'nin ilk hizmet binası tabelasının Pamukçu Belediyesi'ne işlendiğini hatırlattı. Pamukçu'nun Altıeylül için önemli bir yeri olduğunu belirten Avcı, "Keşke Pamukçu ilçeye çevrilip ilçe olarak kalsaydı. Ömer Seyfettin'in romanlarını okuyarak büyüdüm. Pamukçu'ya geldiğim zaman Pamukçu'nun o kasaba ruhunu gördüm. Ama Pamukçu belde olarak kapatıldı. Altıeylül Belediyesi'nin bir mahallesi oldu. En azından Altıeylül Belediyesi'ne bağlı oldu. Allah nasip ederse 2019-2024 arasında Pamukçu'yu eski günlerine yeniden kavuşturacağız" dedi.Avcı, "Pamukçu istasyon gibi değerlendirilecek"Pamukçu'da yarım kalan binanın bitirilerek Pamukçululara ve çevre köylerdeki vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Başkan Avcı, "İçerisinde spor aletlerinin bulunduğu bir spor tesisi olarak kullanıma açacağız. Eski belediye hizmet binası var. Şuan içerisinde kafeteryası bulunuyor ama riskli durumda. Orada hizmet veren esnafımızı mağdur etmeden, o eski belediye hizmet binasını yıkıp, oradaki çeşmeyi daha ön plana çıkaracak bir meydan haline dönüştüreceğiz. Önümüzdeki süreçte Pamukçu'yu bu bölgedeki kırsal mahallelere hizmet götürecek bir istasyon gibi değerlendireceğiz. ve İnşallah Pamukçu'da sürekli temizlik elemanı bulunduracağız. Pamukçu'nun 7 gün temizliğini yaptıracağız. Altyapıda değişiklik ihtiyacı var. Bunlar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yatırımlar. Bunları da Pamukçulu kardeşlerimizle beraber takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.Başkan Avcı'dan "Pamukçululara mera müjdesi"İzmir Asfaltı ve Şarşar Çeşmesi'nin bulunduğu yerdeki alana dolgu alanı yapılarak satış alanına çevrileceğini açıklayan Avcı, şöyle konuştu: "Burada çiftçimizin satış yapabileceği bir alanın planlamasını yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte bunu da sizlere kazandırmaya çalışacağız. Yine Pamukçu'da ki gençlerimiz spora çok önem veriyor. Belediye spor tesislerini tekrara elden geçirerek Pamukçu'lu gençlerimize hediye edeceğiz. Bunun yanında özellikle Pamukçu geçmişte belde olması hasebiyle ön çalışmalarını yapmıştı. Bizde kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımızın sorunlarını dile getirmek için Mustafa Canbey vekilimizin randevu almasıyla Tarım Bakan Yardımcımızla görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede çiftçimizin sıkıntılarını, sorunları görüşürken, diğer yandan da kırsal mahallelerin merkez mahallelerden farkı kalmasın düşüncesiyle organize tarın ve hayvancılık konusunda mera alanlarında kullanım hakkı talep ettik. Tarım Bakan Yardımcımız bize şunun sözünü verdi. Siz planlayın, projelendirin, yüzde 15 değil, gerekirse mera alanlarının yüzde 100'ünü kullanmak için size veririz dediler. Öncelikle Pamukçu'dan başlayacağız. Daha güzel bir Pamukçu için hep beraber çalışacağız" dedi.Büyük bir coşkunun yaşandığı mitingde Başkan Avcı'yı AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Uygur, AK Parti ve MHP ilçe başkan ve yöneticileri ile meclis üyeleri eşlik etti. - BALIKESİR