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Pamukkale 10 ayda 2,3 milyon ziyaretçi ağırladı

Travertenleri, antik kalıntıları ve şifalı sularıyla dünyaca ünlü Pamukkale, yılın 10 aylık döneminde ziyaretçi sayısını 2 milyon 357 bine ulaştırarak bu sene kırdığı rekorlara yenisini ekledi.

13.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:14Pamukkale 10 ayda 2,3 milyon ziyaretçi ağırladı
Travertenleri, antik kalıntıları ve şifalı sularıyla dünyaca ünlü , yılın 10 aylık döneminde ziyaretçi sayısını 2 milyon 357 bine ulaştırarak bu sene kırdığı rekorlara yenisini ekledi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın tamamında 2 milyon 128 bin 880 turist ağırlayan Pamukkale, bu yıl 10 ayda bu rakamı aşarak 2 milyon 357 bin 152'ye ulaştı.
'de geçen yıl en fazla gezilen 4'üncü ören yeri konumunda bulunan Pamukkale, ekimde ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artışla 284 bin 498 ziyaretçiyi konuk etti.
"Pamukkale için 2019 altın yıl oldu"
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı bakımından en iyi yılını yaşadığını söyledi.
"Yıl sonu için 3 milyonu yakalama hedefimiz var." diyen Şen, senenin kalan döneminde okullara verilen ara tatilinin etkisiyle bu hedefi yakalayacaklarını, orta vadede ise 5 milyon kişiyi ağırlamak istediklerini kaydetti.
Şen, şöyle konuştu:
"Pamukkale için 2019 altın yıl oldu. Türkiye ortalamasının üzerinde kalarak ülkemizi en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. Hatta hedefimiz Ayasofya ve Topkapı müzelerinin de önüne geçmek. Travertenlerin büyüleyici manzarasını herkesin görmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz."
Şen, bu yıl özellikle Uzak Doğu ülkeleri, Rusya, Almanya ve Güney Amerika'dan gelen turistlerin yoğunluk oluşturduğunu, yabancı ziyaretçilerin önemli bölümünün uzun dönemli Türkiye turlarına katıldığını, bunun turist başına elde edilen geliri de artırdığını sözlerine ekledi.
Pamukkale ören yerinde son 5 yılın ilk 10 ayındaki ziyaretçi sayıları şöyle:
Dönem20152016201720182019
Ocak45.32732.32131.16762.39560.152
Şubat52.957
44.29563.51063.25472.055
Mart64.02856.68349.54290.335137.566
Nisan118.88574.47090.280144.000150.113
Mayıs200.981112.481153.792197.000237.121
Haziran196.63185.637146.852222.292300.014
Temmuz257.695
134.019235.004318.214370.026
Ağustos296.101148.658270.508372.661405.020
Eylül216.149121.557206.192276.500340.587
Ekim132.33579.810137.537198.000284.498
Toplam1 milyon 360 bin 994889 bin 931 1 milyon 384 bin 384 1 milyon 944 bin 651 2 milyon 357 bin 152

Pamukkale, Türkiye, turist, Güncel

Kaynak: AA

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