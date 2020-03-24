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Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı

Denizli Pamukkale Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan 65 yaş ve üstü 300'e yakın Kitap Kafe üyesi için evlere kitap servisi yapmaya başladı.

24.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:42
Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı
Denizli Pamukkale Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan 65 yaş ve üstü 300'e yakın Kitap Kafe üyesi için evlere kitap servisi yapmaya başladı.

Dünyada etkisi devam eden korona virüs ile mücadele konusunda önemli adımlar atılırken, vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılar yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede 65 yaş üstünde olan kişilerin sokağa çıkmaları kısıtlandı. Pamukkale Belediyesi, Kitap Kafe üyesi 65 yaş üstü vatandaşları unutmadı. 2 bin 700'e yakın üyesi bulunan ve bunların 300'ü 65 yaş üstü olan vatandaş olurken, yeni uygulama ile evden çıkamayan üyelere kitapları evlerine kadar götürülüyor. Pamukkale Belediyesinin hizmetlerinden biri olan Kitap Kafe'de 2 bini aşkın yazarın yazdığı 3 bin 700'den fazla eser var. Telefonla ulaşan Kitap Kafe üyelerinin kitaba ihtiyaçlarının olup olmadığı soruluyor. Üyelerin talebine göre kitaplar Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından kendilerine ulaştırılıyor. Bu uygulama korona virüs tehlikesi geçene kadar devam edecek.

"Korona virüs tehlikesi nedeniyle kitap kurtlarının evlerine kitap teminini sağlayacağız"

Kitap Kafe üyelerinin bu dönemde kitap sıkıntısı yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Kitap Kafemizin müdavimleri var. Bunların birçoğu 65 yaş üstünde. Malum korona virüs tehlikesi nedeniyle yaşlılarımızın evden çıkması mümkün değil. Biz de kitaplarını onların ayağına götürelim dedik. Kafemize üye olan kitap kurtlarının evde geçirdikleri zamanlarda kitap sıkıntısı yaşamaması için onlarla irtibat kurarak kitap ihtiyaçlarını karşılayacağımızı ilettik. Hangi tür kitapları istiyorlarsa evlerine kadar götürüp kendilerine teslim ediyoruz. Bu kitaplar bittiğinde de bizimle iletişim kurduklarında kitap teminini sağlayacağız. Başta 65 yaş üstü vatandaşlarımız olmak üzere tüm Pamukkaleli vatandaşlarımızın evde kalması ve dışarıya çıkmamasını rica ediyoruz. Bu zamanlarda da bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

"Korona virüs tehlikesinin var olduğu bu günlerde evde kitap okumak çok önemli"

Kitap Kafe'ye uzun zamandır üye olduğunu ve okumanın öneminden bahseden Cevdet Urel ise, "Okumak çok önemli. Okumadan duramıyorum. Okuduğum kitapları başkalarına da öneriyorum. Korona virüs tehlikesinin var olduğu bu günlerde dışarıya çıkamıyoruz. Ama Pamukkale Belediyesi bize kitaplarımızı ulaştırıyor" diye konuştu.

"Engelli bir vatandaşım evlere kitap servisi çok güzel"

Fazıl Dağdelen ise evde kalmak zorunda oldukları bugünlerde böyle bir hizmetin sunulmasının çok güzel olduğu söyleyerek, "Ben engelli bir vatandaşım. Evlere kitap servisi sundukları için teşekkür ederim. Bu gibi zamanlarda yapılabilecek en güzel hareketlerden biri de buydu. Bunun için Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Pamukkale, Denizli, Güncel

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