Haberler » Güncel » Pamukkale Belediyesi çöp kamyonu filosunu genişletti - Haber

Pamukkale Belediyesi çöp kamyonu filosunu genişletti

Pamukkale Belediyesi tarafından temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 27 yeni çöp kamyonu törenle hizmete girdi.

24.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:22Pamukkale Belediyesi çöp kamyonu filosunu genişletti
Belediyesi tarafından temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 27 yeni çöp kamyonu törenle hizmete girdi.
Belediye Başkanı Avni Örki, Belediye önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden bu yana ilçe halkına en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyledi.
Belediyenin ekonomik anlamda önemli çalışmalara imza atmaya devam ettiğini belirten Örki, "Belediyemiz araç filosuna kattığı 27 çöp toplama ve nakil aracının hizmete girdi. İlçemiz yılda 2 milyonun üzerinde turisti ağırlıyor. Biz de belediye olarak buraya gelen insanlara tertemiz bir ilçe sunmak zorundayız. 27 çöp kamyonunu 14 milyon 500 bin liraya aldık. Aldığımız araçlar 14 ayda kendini amorti edecek. Bu 65 milyon lira ile halkımıza daha fazla hizmet götürmek için çalışacağız." dedi.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Pamukkale'nin marka değerinin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Eski Bakanı Nihat Zeybekci de AK Parti'nin gerçekleştirdiklerinin diğerlerinin hayal bile edemeyeceğini kaydederek, " 'de göreve geldiğimizdeki durum ile şimdi gelinen durum arasında çok büyük farklar var. Pamukkale Belediyesi bu araçlarla vatandaşlara daha iyi hizmet götürecektir." diye konuştu.

Törene Vali Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ile belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Pamukkale, AK Parti, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:56 TAKSİM'DE KAVGADA KAĞIT TOPLAYICISI YARALANDI
16:56 Şanlıurfa suriye türkmen meclisi kongresi yapıldı
16:56 Çanakkale çaydaki balık ölümleri köylüleri tedirgin etti
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:51 Çıldır'da Öğretmenler Günü kutlandı
16:51 Vural Öğretmenler Gününü kutladı
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
15:44 İnce'nin "Ciğerimi dağladı" dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız
15:30 "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
24.11.2019 16:58:21