14.06.2019 16:47
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Pamukkale Belediyesi 'imar barışı' mesaisi yapacak

Pamukkale Belediyesi

Denizli Pamukkale Belediyesi 15 Haziran Cumartesi (yarın) sona erecek olan imar barışı başvurusu için mesai yapacak.

Denizli Pamukkale Belediyesi 15 Haziran Cumartesi (yarın) sona erecek olan imar barışı başvurusu için mesai yapacak.

Pamukkale Belediyesi'nin, vatandaşların başvurularını kolaylıkla yapabilmeleri için hizmete sunduğu 'İmar Barışı Danışma Ofisi' hafta sonunda da mesai yapacak. YSE'deki hizmet binasında bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ekipleri 15 Haziran Cumartesi günü saat 08.30 ile 16.30 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. 31 Aralık 2017 tarihinden önce mevzuata aykırı olarak yapılan yapıları kapsayan ve vatandaşların e-devlet üzerinden başvuru yapıp, ruhsat alabildikleri İmar Barışı'na yapılan başvuru sonrası ortaya çıkan bedeli ödeme süresi ise 30 Haziran 2019'da dolacak. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
15 haziran, denizli, pamukkale, imar barışı, Güncel

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