Pamukkale Belediyesi'nden 'Sosyal Belediyecilik'de Örnek Projeler

13 Aralık 2018 Perşembe 14:49



13 Aralık 2018 Perşembe 14:49

Denizli Pamukkale Belediyesi, kurulduğu günden bu yana sosyal belediyecilik konusunda farkını gösterdi. 'Sosyal Market, evlilik seti, hoş geldin bebek seti, evde berber, evde temizlik, cami temizlik, taziye ziyareti, engellilere malzeme desteği ve eğitim yardımı" projeleri Pamukkaleli vatandaşlara ulaştı.Eğitimden, sağlığa, güvenlikten, spora, kültürden, turizme, sadece Pamukkale İlçesi'ne değil Denizli geneline hitap eden vizyon projelere imza atan Pamukkale Belediyesi, kurulduğu 2014 yılından bu yana örnek çalışmalara imza attı. Sosyal belediyecilik konusunda birçok örnek projeleri hayata geçiren ve ilçe belediyeler farkını ortaya koyan Pamukkale Belediyesi, 68 mahallenin tamamında yaşayan vatandaşların gönüllerine dokunmayı başardı.Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, göreve geldiği günden bu yana halka hizmet aşkıyla, rutin belediyecilik hizmetlerini en kaliteli ve ivedilikle yerine getirmeye devam ediyor. 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi verilerine göre 343 bin 290 kişinin yaşadığı Pamukkale ilçesinde, 68 mahallenin tamamına en iyi hizmeti en kaliteli alması gerektiğinin bilinciyle hareket ederek, sosyal belediyecilik projeleriyle farkını 2018 yılında da ortaya koymaya devam ediyor. Doğumdan ölüme kadar belediyecilik hizmetleri kapsamında vatandaşın yanında olmaya devam eden Pamukkale Belediyesi, eğitim yardımından, berber hizmetine, nikah ve bebek seti hediyelerinden, cami temizliğine, engelli malzemesi yardımından, taziye ziyaretlerine kadar her konuda Pamukkale Halkı'nın yanında yer almaya 2018 yılında da devam etti."Yaklaşık bin 500 ailenin yüzünü güldürdük"Başkan Gürlesin, Pamukkale İlçesi'ni daha da yaşanabilir bir kent haline getirmek için projelerine durmaksızın devam ettiklerini ifade ederek, sosyal belediyecilikte en önemli ve büyük projeleri olan Sosyal Market ile 2018 yılında 4 bin aileye ulaştıklarını belirtti. Başkan Gürlesin, ilçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla, "Pamukkale Sosyal Market"in iki yılı aşkın bir sürede yaklaşık bin 500 ailenin yüzünü güldürdüğünü söyleyerek, "Bizler tüm başvuru sahiplerinin hane ziyaretlerini, incelemelerini gerçekleştirdik. Bu incelemeler sonrasında da bin 500'e yakın ailemize Sosyal Marketimiz aracılığıyla destek verdik. Yine bugün itibariyle de 600 ailemiz aktif olarak Sosyal Market'ten destek almaya devam ediyor" dedi."Yeni evlenen çiftlere nikah seti"Başkan Gürlesin, sosyal projelerinin sadece Sosyal Market ile sınırlı olmadığını ilçe halkının en zor günlerinden, en mutlu günlerine kadar her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Pamukkale Belediyesi'nce, 2018 yılında 2 bin 718 evlenen yeni çifte nikah seti yeni doğum yapan 3 bin 475 aileye bebek seti hediye edildi. Pamukkale ilçesinde 2018 yılında vefat eden vatandaşlardan bin 128 ailenin evine taziye ziyareti gerçekleştirildi. Pamukkale Belediyesi'nin yaşlı ve engelliler için 2016 yılında başlattığı "Evde Berber Hizmeti"nden faydalanan kişi sayısı 2018 yılında 3 bin 500'ü geçti. 2015 yılında başlatılan 'Evde Temizlik Hizmeti' ile 360'dan fazla yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç ailenin evi baştan sona temizlendi, temizlenmeye devam ediyor. Temizlik hizmetleri kapsamında ilçede bulunan 163 camiler ile camilerde hizmet veren Kuran Kursları da dahil olmak üzere detaylı bir şekilde düzenli olarak temizlenmeye devam edildi."Engelliler de unutulmadı"Tüm bu hizmetlerle birlikte, Pamukkale Belediyesi'ne başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlar detaylı bir incelemeden geçirilerek, gerekli sosyal yardım desteği verilmeye devam edildi. Pamukkale Belediyesi'nin en önemli sosyal desteklerinden biri de lise ve ortaokul öğrencilerine yaptığı eğitim yardımı oldu. 2017 yılında 2 bin 250 olan sayıyı 2018 yılında 2 bin 500'e çıkarıp, 2018-2019 eğitim öğretim yılında bin 250 lise öğrencisine 8 ay boyunca 90 TL, yine bin 250 ortaokul öğrencisine 8 ay boyunca aylık 70 TL eğitim desteği yapıyor. İlçe genelinde yaşayan engellileri de unutmayan Pamukkale Belediyesi, 2018 yılı içinde akülü ve tekerlekli sandalye, konuşan kol saati, görme engelliler bastonu, yürüteç, havalı hasta karyolası gibi hizmetleri de sundu. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Sosyal belediyecilik hizmetlerimizle birlikte 'Pamukkale' isminin bir marka haline gelmesi adına, rutin belediyecilik hizmetlerimiz dışında, tanıtım faaliyetlerine ve geleceğe dönük projelerimize de durmaksızın devam ediyoruz. Bizim tek derdimiz halkımız, amacımız halkımıza en iyi hizmeti sunmak. Bunun içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ