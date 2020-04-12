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Pamukkale Belediyesi on binlerce ekmeği vatandaşlara ulaştırdı

Denizli'de korona virüs mücadelesi için alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağında Pamukkale Belediyesi halkın sıkıntılarıyla yakından ilgilendi.

12.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:32
Pamukkale Belediyesi on binlerce ekmeği vatandaşlara ulaştırdı
Denizli 'de korona virüs mücadelesi için alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağında Pamukkale Belediyesi halkın sıkıntılarıyla yakından ilgilendi. Sokağa çıkma yasağında Pamukkale Belediyesi ekipleri 61 mahallede vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Denizli'de, Pamukkale Belediyesi halkın ekmek ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşıladı. Denizli'nin en büyük ilçesi konumundaki Pamukkale'de halkın ekmek ile ilgili sorun yaşamaması için ekipler yoğun mesai harcadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ilçenin 61 mahallesine dağılan ekipler vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladı. Gün içinde on binlerce ekmeği halka ulaştıran Pamukkale Belediyesi böylece sokağa çıkma yasağının olduğu ilk gün vatandaşların yanında olduğunu gösterdi. Araçlara yüklenen ekmekler mahallelerde halka ulaştırıldı.

"Devletimiz halkın her zaman yanındadır"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu gibi durumlarda en önemli ihtiyacın ekmek olduğunu söyleyerek, "Devletimiz halkın her zaman yanındadır. Bu nedenle devletimiz adına biz Pamukkale ilçesinde vatandaşlarımızın ekmek ile ilgili taleplerini yerine getirmek için çalıştık. Sabahın erken saatlerinden itibaren ekiplerimiz ilçemizin tüm mahallelerine dağıldı ve temel ihtiyaç olan ekmek başta olmak üzere gelen talepleri halkımıza ulaştırdı. Korona virüs ile mücadelede devletimiz ve milletimiz el ele vererek başarıya ulaşacaktır" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Pamukkale, Denizli, Güncel
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