Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol 2'de 2 Yaptı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:20



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:20

Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi'nde Denizli'yi temsil eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonunun ilk deplasman maçında İstanbul Engelliler Spor Kulübü'nü 62-23 yendi.Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, sezonun ilk deplasman maçından da galibiyetle ayrıldı. İstanbul Bahçelievler Spor Salonu'nda İstanbul Engelliler Spor Kulübü'ne konuk olan Pamukkale Belediyespor, maçı 62-23 kazandı. Maçaiyi başlayan Pamukkale Belediyespor, ilk periyotta 19 sayı bulurken, rakibinin 12 sayısına engel olmadı. Maçın ikinci periyodunda 12 sayı bulan mavi-beyazlı ekip, rakibine sadece 1 sayı verirken devreyi 31-13 üstün tamamladı. Maçın ikinci devresine de hızlı başlayan Pamukkale Belediyespor, rakibinin bu periyotta bulduğu 6 sayıya 10 sayı ile karşılık verdi. Son periyotta Pamukkale Belediyespır, 21 sayı atarken, ev sahibi İstanbul temsilcisi sadece 4 sayı buldu. Mavi-beyazlı takım maçtan 62-23 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı. - DENİZLİ