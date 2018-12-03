Pamukkale Belediyespor'un Ligdeki Başarı İstikrarı Sürüyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:31



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:31

Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi'nde Denizli'yi temsil eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonuna fırtına gibi girdi. İlk 2 maçını kazanan mavi-beyazlı takım Aydın Genç Efeler Belediyespor da yenerek grubun zirvesine kurulduPamukkale Belediyesi'nin 2015 yılında kurduğu Pamukkale Spor Kulübü'nün ilk branşı olan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 2018-2019 sezonuna iyi başladı. Sezonun ilk maçında Hasan Güngör Spor Salonu'nda Yeşilgönen Belediyespor Engelliler Spor Kulübü'nü 53-39 mağlup eden mavi-beyazlı takım, ikinci haftada deplasmanda İstanbul Engelliler Spor Kulübü'nü de 62-23 yenerek 2'de 2 yapmıştı.Ligin 3. Haftasında Hasan Güngör Spor Salonu'nda ligin yeni takımı Aydın Genç Efeler Belediyespor'u konuk eden Pamukkale Belediyespor, taraftarlarının da desteği ile ilk periyodda 15 sayı bulurken sadece 5 sayıya engel olamadı. Müsabakanın ikinci periyodunda sadece 6 sayı bulan Pamukkale Belediyespor, rakibinin 10 sayısına engel olamasa da devreyi 21-15 üstün tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan 3. periyodda 14-13 geride olmasına rağmen farkı korumayı bilen mavi-beyazlı takım son periyodda 16-13 maçta da rakibine karşı 50-42 üstünlük sağlayarak bu sezon 3. maçından 3. galibiyetle ayrılmayı bildi."Bu sezona iyi başladık"Maç sonunda sporcular galibiyet sevincini, protokol üyeleri ve seyircilerle birlikte yaşadı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, takımın bu sezonki performansının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "2015 yılından bu yana bu takımımız ligde mücadele ediyor. Bu sezona iyi başladık. Dünya Engelliler Günü arifesinde oynanan bu maçın kazanılması gerekiyordu. Büyük heyecan yaşandı. Bir ara beraberliğe yaklaşılıyordu. Ama sonuçta kazandığımız için mutluyuz. Ben sporcu arkadaşlarımız, antrenörümüz ve emeği geçen herkes ile birlikte takımı desteklemeye gelen herkese teşekkür ederim. Bundan sonra bu iyi gidişlin devam etmesini diliyorum. Takımımıza başarılar diliyorum. Denizli halkını da iç sahadaki maçlarda takımımızı desteklemeye davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ