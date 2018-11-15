Pamukkale'de Çocuk Şenlikleri Devam Ediyor

15 Kasım 2018 Perşembe 16:01



15 Kasım 2018 Perşembe 16:01

Pamukkale Belediyesi tarafından çocuklar için organize edilen "Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var" etkinliği bu hafta Akdere Mahallesi'nde gerçekleşecek. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, etkinliklere tüm vatandaşları davet etti."Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var" etkinliği ile ilçe halkının sosyal yaşantısına alternatif seçenek sunan Pamukkale Belediyesi, bu hafta sonundaki çocuk eğlencesini Akdere Mahallesi'nde düzenliyor. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, havaların soğuması ile birlikte çocuk şenliklerinin başlama saatinin daha erken saatlere aldıklarını ifade ederek, "Şenlik alanlarında çocuklarımız eğleniyor. Çocuklarımızla birlikte bizlerde eğleniyoruz. Çocuklarımız için özel hazırlanan çocuk oyun gruplarının yanı sıra yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunların bulunduğu çocuk şenliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.Etkinliğin 16 Kasım Cuma günü saat 14.00'te Akdere Mahallesi Hüseyin Ali Bayram İlkokulu Bahçesi'nde gerçekleşeceği bildirildi. - DENİZLİ