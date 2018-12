Pamukkale'de 'Engelliler Üretiyor Turizme Katkı Sağlıyor' Projesi

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:55



Denizli Pamukkale Belediyesi bir çok konuda olduğu gibi engelliler konusunda farkını ortaya koyuyor. Engellilere yönelik olarak hazırlanan "Engelliler Üretiyor Turizme Katkı Sağlıyor" projesi ile engelliler el işlerini satarak gelir elde edebiliyor.Denizli'de ve Türkiye'de Pamukkale adını her platformda duyuran, sağlıktan, eğitime; spordan, güvenliğe; turizmden, sosyal belediyeciliğe öncü olan Pamukkale Belediyesi, gönüllere dokunduğunu her projesinde ispatlamaya devam ediyor. "Pamukkale'de yaşamak ayrıcalıktır" sözünü ispatlarcasına Pamukkale'de yaşayan her kesime yönelik projeleri hayata geçiren Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, engellilere verdiği önemi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleriyle bir kez daha gösterdi.Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi, Pamukkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin organize ettiği ve dört süren etkinliklerde engellilerle bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, engellilerle bir araya geldi. Bu yıl içinde İŞKUR ile birlikte düzenlenen "Engelliler Üretiyor; Turizme Katkı Sağlıyor" projesi ile engelliler el işi kursuna katılarak ortaya güzel eserler çıkardı. Kursiyerlerin el iş göz nuru eserleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde bir alışveriş merkezinde açılan stantla görücüye çıktı. Başkan Gürlesin, açılan sergide engelli kursiyerlerle bir araya geldi."Engelli bireylerin üretmesini hedefliyoruz""Engellileri önemseyen bir belediyeyiz" diyen Başkan Gürlesin, "Bunun için özel insanlarımıza yakışır özel ve güzel projelerimizi her geçen gün artırıyoruz. Bu yaz İŞKUR işbirliğiyle başlattığımız 'Engelliler Üretiyor; Turizme Katkı Sağlıyor' projemizin süresini uzattık. Bununla birlikte bu özel kursiyerlerimizin yaptıkları birbirinden güzel ürünleri halkımızın beğenisine sunarak satışını gerçekleştirmeleri için yaz aylarında Kocaçukur'da stant kurmuştuk. Bu hafta da Engelliler Günü içinde Denizli'mizin en büyük alışverişlerinden biri olan bir alışveriş merkezinde 3 gün stant kurduk. Buradaki en önemli nokta, stantta satılan ürünlerin gelirlerin engelli kursiyerlerimizin ev ekonomilerine katkı olması. Pamukkale Belediyesi olarak bizler projemizle hem engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılmalarını hem de üretken olmalarını amaçladık. Onların sosyal hayata karışmalarını sağlamak, onların ev ekonomilerine katkı sağlamalarını sağlayarak, bir anlamda kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağlamak istedik. Engelli kursiyerlerimizin gözlerinde ki mutluluğu görünce de ne kadar doğru ve güzel bir projeye imza attığımızı gördük. Onların mutluluğunu görmek de bize ayrı bir mutluluk kattı" dedi."Başkanımızın bizlere her zaman desteği oldu"Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in kentteki bir alışveriş merkezinde kurulan stantta ziyaret ettiği "Engelliler Üretiyor; Turizme Katkı Sağlıyor" projesi kursiyerleri Başkan Gürlesin'e teşekkür ederek, "Başkanımızın bizlere her zaman desteği oldu. Kursumuzun en başında bizlerin her zaman desteği olacağını sözünü vermişti. Gerçekten de sözünü tuttu. Biz engelliler genelde sadece bir gün hatırlanırız. Ancak Başkanımız Hüseyin Gürlesin, her zaman kursumuzu ziyaret eder, taleplerimizi sorar. Yani başkanımız bir gün değil her gün yanımızda. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyoruz" dediler. - DENİZLİ