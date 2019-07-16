16.07.2019 16:28
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Pamukkale'de koyun sürülerine kurt saldırdı

Pamukkale

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde son 3 ay içerisinde sürülere saldıran kurtlar 10'na yakın koyunu parçalarken, bazılarının da yaralanmasına neden oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde son 3 ay içerisinde sürülere saldıran kurtlar 10'na yakın koyunu parçalarken, bazılarının da yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 3 aydan bu yana mahalle sakinleri sürülerine saldıran kurtlardan dolayı dertli. Bölgede besicilik yapan Mustafa Karataş, Süleyman Evran, Murat Yeşil, Mustafa Yaşar ve Mehmet Çil isimli vatandaşların koyunlarının bulunduğu sürüye saldıran kurtlar son 3 ay içerisinde 10'na yakın koyunun telef olmasına sebep olurken bir çoğunu da yaraladı. Besiciler saldırılardan dolayı koyunlarının otlatmaya götürmekten korktuklarını ifade ettiler. Sürü sahipleri ve çobanlar duruma bir çözüm bulunmasını isteyerek yetkililerden yardım istedi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

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