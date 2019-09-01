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Pamukkale'de ralli heyecanı sona erdi

Pamukkale'de bu yıl ilk kez düzenlenen ve dün "Kadına şiddete hayır" sloganıyla start alan Pamukkale Rallisi, Hierapolis ve Horoz etaplarının koşulmasıyla tamamlandı.

01.09.2019 16:20 Pamukkale'de ralli heyecanı sona erdi
Pamukkale'de bu yıl ilk kez düzenlenen ve dün "Kadına şiddete hayır" sloganıyla start alan Pamukkale Rallisi, Hierapolis ve Horoz etaplarının koşulmasıyla tamamlandı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Ege Otomobil Sporları Kulübü ve Pamukkale Belediyesi ana sponsorluğunda yapılan organizasyonun son gününe 36 araç ve 72 sporcu katıldı.
Yarışmacılar, Hierapolis ve Horoz etapları dahilinde Pamukkale'ye bağlı Güzelpınar, Haytabey, Karahayıt ve Pamukkale Ören yeri çevresindeki toprak parkuru geçerek toplam 58 kilometreyi geride bıraktı.
Kocaçukur mevkisinde sona eren yarışta dört kategoride en yüksek puanları elde eden Uğur Soylu birinci, Gürol Baranlı ikinci ve Erkan Gürol üçüncü oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Pamukkale, Güncel

Kaynak: AA

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