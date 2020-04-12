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Pamukkale'de sadece kaz ve ördek sesleri var

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 19 Mart'tan bu yana koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi alınmayan Pamukkale, sokağa çıkma yasağı nedeniyle tamamen boş kaldı.

12.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:39
Pamukkale'de sadece kaz ve ördek sesleri var

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 19 Mart'tan bu yana koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi alınmayan Pamukkale , sokağa çıkma yasağı nedeniyle tamamen boş kaldı. Issız görüntüsüyle dikkat çeken beyaz cennet, yasak nedeniyle kaz ve ördeklere kaldı.

Beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, bu yılı hiç olmadığı kadar boş geçiriyor. Beyaz cennet, geçtiğimiz yıl 2 milyon 580 bini aşkın turist sayısıyla rekor kırdı. Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından olan ve 3 milyon turist hedefiyle yeni yıla başlayan Pamukkale, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılına kötü başladı. Ziyaretçi sayısının bu nedenle düştüğü Pamukkale, bulaşıcı hastalık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 19 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatıldı.

ISSIZ PAMUKKALE

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle iki günlük aldığı sokağa çıkma yasağının ardından, Pamukkale'de ıssız bir görüntü oluştu. Çok sayıda otel, restoran ve iş yerinin kepenk kapatmak zorunda kaldığı, Pamukkale'de cadde ve sokaklar da boş kaldı.

ÖRDEK VE KAZ SESLERİ YANKILANIYOR

Dünyanın dört bir yanından doğal güzelliğiyle ziyaretçi alan Pamukkale'de yasağın ardından, Kocaçukur mevkiinde bulunan göletteki kaz ve ördeklerin sesi yankılanmaya başladı. Kaz ve ördekler, belediye ekiplerince yem verilerek beslendi. Su üzerinde yüzen kaz ve ördekler, Pamukkale ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Pamukkale, Güncel
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