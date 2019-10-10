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Pamukkale'de sinema yangını

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sinemada çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

10.10.2019 17:40Pamukkale'de sinema yangını

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sinemada çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Sabah olması nedeniyle kapalı olan sinemada maddi hasar oluştu.

Sabah 06.00 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesi 831 Sokak'ta tek katlı binanın bodrum katında bulunan sinemada çıkan yangın çevredekiler tarafından itfaiyeye bildirildi. Gişelerin girişindeki ofis bölümünden yükselen alevlere ekipler kısa sürede müdahale etti. Demir kapının kilidini keserek içeri giren ekipler yangını büyümeden söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, sinemanın giriş kısmında maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Pamukkale, İtfaiye, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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