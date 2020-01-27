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Pamukkale'de travertenlere düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tandem uçuş sırasında meydana gelen kazada yamaç paraşütünün pilotu yaralandı.

27.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:30Pamukkale'de travertenlere düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı
'nin ilçesinde tandem uçuş sırasında meydana gelen kazada yamaç paraşütünün pilotu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan, Çinli yolcusuyla Dinamit Tepesi mevkisinden yamaç paraşütüyle havalandı.

Bir süre havada süzülen ikili, inişe geçtikleri sırada dengeyi kaybederek travertenlere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen pilot Kamil CanTuran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Çinli turistin ise kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Pamukkale, Can Turan, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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