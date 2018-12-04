Pamukkale'de Üst Yapı Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı

04 Aralık 2018 Salı 12:29



04 Aralık 2018 Salı 12:29

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin 85 milyon TL'lik dev bir bütçe ayırarak, ilçenin çehresini değiştirmek adına başlattığı dev yatırım atağında sona yaklaşıldı.Pamukkale Belediyesi'nin ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek adına gerçekleştirdiği çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapısı tamamlanan mahallelerde 85 milyon TL'lik yatırımla geçtiğimiz yılın Kasım ayında üst yapı atağına başlayan Pamukkale Belediyesi, ilk olarak ilçenin 4 büyük mahallesinde çalışmalara başladı. Fatih'te 15 bin 895, İncilipınar'daki 15 bin 790, Deliktaş'taki 11 bin 947 ve Cumhuriyet Mahallesinde 8 bin 824 kişi yaşarken, bu 4 mahallenin toplam nüfusu 52 bini aşıyor. "68 mahallemize en iyi hizmeti veriyoruz" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Denizli'nin en büyük ilçesi konumunda olan bir ilçe belediyesi olarak, merkez mahallelerimiz ile en uzak kırsal bölgedeki mahallelerimizin eşit güzelliğe kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm rutin işlerimizi titizlikle yerine getiriyoruz. Bunlarla birlikte vizyon projelerimizi birer birer tamamlıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda olan altyapıları tamamlandığı mahallelerimizde de üstyapı çalışmalarımızı başlatıp, vatandaşlarımızı mağdur etmeden en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunuyoruz" dedi."İncilipınar üst yapı çalışmalarının hedefledikleri süreden 1,5 ay erken tamamlandı"Pamukkale ilçesini baştan aşağı yenileme çalışması yürüten Pamukkale Belediyesi, 85 Milyonluk dev üst yapı çalışmalarını birer birer tamamlıyor. 4 mahallede başlatılan üst yapı atağının ilk noktası olan Deliktaş Mahallesi'nde yaklaşık 21 km uzunluğunda bir alan içerisinde 94 sokağı ve 4 ana caddede çalışmalar, 8 etap halinde tamamlandı. Mahalledeki yatırım 20 Milyon TL'ye mal oldu.Alt yapısı biten bölgelerin artık üst yapıyla taçlandırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Gürlesin, 144 sokağı kapsayan İncilipınar üst yapı çalışmalarının hedefledikleri süreden 1,5 ay erken tamamladıklarını söyledi. Buradaki yatırımında yaklaşık 20 milyon TL'ye mal olduğu belirtildi."En önem verdiğimiz nokta vatandaşın mağdur olmaması"İlçedeki tüm üst yapı çalışmaları bu şekilde devam ederken, yaklaşık 30 km'lik mesafede, 13 etap halinde, toplamda 187 sokağı kapsayan, 300 bin metrekare parke taşı, 42 bin metre bordür, 48 bin metrekare asfalt yol yapımı yapılması planlanan Fatih Mahallesi'nde çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. 13 etap halinde ilerleyen Fatih Mahallesi'nde çalışmaların 11 etabının bitti. 15 bin 895 kişinin yaşadığı Fatih Mahallesi'nde güzel bir değişim yaşandığını ve bununda artık fark edildiğini söyleyen Başkanı Gürlesin, "Üst yapı çalışmalarında en önem verdiğimiz nokta vatandaşın mağdur olmaması. Bunun için çalışmaları etap etap yapıyoruz. İlçemizde altyapısı tamamlanan tüm sokaklarımızda üstyapı çalışmalarımızı sürdürürken, en dikkat ettiğimiz nokta vatandaşımızın mağdur olmaması. Üst yapı çalışması demek, toz demek, çamur demek. Bizler bu tür mağduriyetleri en aza indirmek adına, bir sokakta çalışma bitmeden diğer bir sokağa başlamıyoruz. Vatandaşlarımızın günlük hayat akışlarına yansıyacak olumsuz etkileri ortadan kaldırıyoruz. Halkımızla aramızda köprü görevi gören mahalle muhtarlarımızı sık sık bilgilendiriyoruz" diye konuştu."Hedefimiz, daha yaşanabilir bir Pamukkale"Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 85 Milyon TL'lik bütçe ile başladıkları dev üst yapı atağının son ayağı olan ve yaklaşık 9 bin vatandaşın yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'nde de çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti. "Hedefimiz, daha yaşanabilir bir Pamukkale" diyen Başkan Gürlesin, "Mahallerimizdeki üst yapı çalışmalarımız devam ederken, Pamukkale'nin merkez ilçe olması konumuyla tüm Denizli halkının ulaşım ağında önemli yer tutan cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarımızı da tamamlıyoruz. Birçok önemli caddemizde üst yapı çalışmalarımızı kısa sürede tamamladık. Üst yapı çalışmalarımız sürerken, ana arter sayılan ve sorumluluk alanımızda bulunan bir çok cadde ve sokaklarımız daha da güzel bir hale geldi. Şehir merkezindeki güzelliğin tüm mahallelerimize yansıması amacıyla başladığımız üst yapı çalışmalarımızın tamamı bittikten sonra, Pamukkale daha da güzelleşecek. Büyükşehir Belediyemiz mahallelerimizde altyapı çalışmalarını tamamladıkça, bizler de derhal üstyapı çalışmalarını yaparak, bir bütün halinde ilçemiz çok daha güzel noktaya gelecek" dedi. - DENİZLİ