Pamukkale'deki antik havuzda turist bereketi

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan termal havuz, ziyaretçilerine 2 bin 800 yıl öncesine götüren bir macerayı sunuyor.Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale, beyaz travertenlerini oluşturan kalsiyumca zengin beyaz ve demir yoğunluğu fazla kırmızı su kaynaklarıyla farklı mineralleri sağlık turizmine de katkı sağlıyor.Milattan sonra 692'de meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Hierapolis'deki antik havuz, yaz kış değişmeyen 36 derecelik suyuyla yerli ve yabancı misafirlerine farklı deneyim yaşatıyor.Hazreti Meryem'in rahatsız olan gözünü iyileştirdiği de rivayet edilen termal su için Mısır Kraliçesi Kleopatra 'nın Hierapolis'e geldiği rivayet ediliyor.Beyaz travertenlerin hemen arkasında yer alan antik havuz, her mevsim yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.Geçmişi 2 bin 800 yıl öncesine kadar gittiği tahmin edilen Hierapolis Antik Kenti'nin içindeki havuz, sütun ve mermer parçaları nedeniyle içerisine girenleri adeta geçmişe doğru yolculuğa götürüyor.Binlerce yıllık sütun ve mermerler arasında yüzme imkanı bulan ziyaretçiler, hem şifalı suya girmenin hem de doğal güzelliklerin tadını çıkartıyor.Uzmanlar, antik havuz suyunun kalp damar hastalıkları, romatizma, deri, felç ve sinir hastalıklarına iyi geldiğini belirtiyor.600 bin turistin girmesi bekleniyorDenizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin son yıllarda şifa arayanların adresi haline geldiğini söyledi.Bölgedeki otellerin yaz sezonunda neredeyse boş oda olmadan hizmet verdiğini belirten Şen, "Tesislerimizin birçoğu yazın yoğun talepten dolayı rezervasyonlarını kapattı. Ziyaretçilerimizin büyük bir bölümü bu havuza girmek istiyor. Böyle suya girdiklerinde yaklaşık 2 bin yıl öncesine gidiyorlar. Çok büyük keyif alıyorlar. Gelen ziyaretçilerin dörtte biri antik havuza giriyor. Yaz aylarında antik havuza iğne atsan yere düşmüyor. Geçen yıl yaklaşık 400 bin kişi giriş yapmıştı. Bu yıl 600 bin civarında turistin antik havuza girmesini bekliyoruz." dedi.Günde 2 bin 500 kişi girdiPamukkale İşletme Müdürü Kazim Tali ise özellikle yaz mevsiminde yabancı turistlerin antik havuza ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Yaz aylarında günlük 2 bin 500 ziyaretçiyi havuzumuzda ağırlıyoruz. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Misafirlerimiz sıcak havaya aldırış etmeden şifalı sulara giriyor. Haziran-ağustos döneminde 200 bini aşkın turisti havuzumuzda ağırladık. İlk 8 ayda ise 300 bini aşkın ziyaretçi giriş yaptı. Bu yıl Rus misafirlerimiz havuza adeta akın etti." değerlendirmesinde bulundu.Tatilini Pamukkale'de geçiren Rus Natalia Katyai ise sıcak havada sıcak suya girmenin oldukça keyif verdiğini anlatarak, "Çok fazla duymuştum buranın ismini. Burada kendimi gençleşmiş hissediyorum. Çok hoşuma gitti. Sıcak havaya rağmen termal sıcak suda yüzmek inanılmaz mükemmeldi." diye konuştu.Ankara'dan gelen Ahmet Taş ise her yıl havuza gelmeye çalıştığını ve bacaklarındaki ağrısının suyun içerisinde geçtiğine inandığını belirtti.Konya'dan ilk kez antik havuza gelen İsmail Arısoy da ailesiyle birlikte tatil için Pamukkale'yi gezdiklerini belirterek, antik havuzda zamana yolculuk yapmanın güzel bir his olduğunu söyledi.