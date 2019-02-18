Pamukkale Horozları'nda Hedef 'Süper Lig'

Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) korumalı futbol takımı Pamukkale Horozları, Üniversitelerarası Korumalı Futbol
Şampiyonası'nda kendi grubu içinde ikinci maçını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
takımı Muğla Vikings ile oynadı.
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı korumalı futbol takımı Pamukkale Horozları, Türkiye
Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) ÜNİLİG kapsamında başlattığı Korumalı Futbol 1.Ligi Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası'nda kendi grubunda ikinci maçını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi takımı Muğla Vikings ile oynadı. Pamukkale Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı maçı 12-6 kazanan Pamukkale Horozları, lige namağlup olarak devam etmenin sevincini yaşıyor. 3 Mart'ta Afyon Kocatepe Üniversitesi
ev sahipliğinde Kocatepe Victory Walkers ile oynanacak maça hazırlanan Pamukkale Horozları, gruptan şampiyon çıkarak Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor. - DENİZLİ
Kaynak: İHA