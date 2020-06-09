Pamukkale ilçesi daha da güzelleşecek

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 23 mahallede beton kilit parke yol yapımı çalışması başladı.

Pamukkale ilçesi daha da güzelleşecek
09.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:12
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 23 mahallede beton kilit parke yol yapımı çalışması başladı. Güzelköy Mahallesi'nde başlanan çalışmalar aralıksız devam edeceğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "23 mahallede yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda yol ve kaldırım döşemesi yapılacak" dedi.

Normalleşme süreci ile birlikte çalışmalarına hız veren Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde beton kilit parke taşı, yol ve kaldırım yapımı işlemine başladı. Bu çerçevede 23 mahallede yollar beton kilit parke taşı ile kaplanıyor. Güzelköy mahallesinde başlayan çalışmalarda mahallenin yolları parke taşı ile döşenirken, aynı yolların kaldırımları da yine beton parke taşlarıyla oluşturulacak. Yılsonuna kadar devam edecek olan çalışmalarla 23 mahallede yaklaşık 200 bin metrekare alan beton kilit parke taşı ile baştan sona yenilenmiş olacak.

"Etap etap tam 23 mahallemizde yıl boyunca çalışmalarımız devam edecek"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mutlu insanların ilçesi Pamukkale'yi oluşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyerek, "Normalleşme süreciyle birlikte bir yandan korona virüs mücadelemiz devam ederken bir yandan da vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için çabalıyoruz. Bu bağlamda mahallelerimizin daha güzel ve refah bir görünüme kavuşması için çalışmalarımızı hızlandırdık. 23 mahallemizde yapılacak olan yaklaşık 200 bin metrekarelik beton kilit parke taşı döşeme işlemimiz Güzelköy mahallemizden başladı. Etap etap tam 23 mahallemizde yıl boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. Pamukkale'de yaşayan insanlarımızın mutluluğunda pay sahibi olmak ve onun için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Pamukkale, Avni Örki, Denizli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye’nin söylediklerini yapacak imkanı var Haber
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar’ı getirdi Haber
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Hindistan’da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı Haber
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan’a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu Haber
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Haberler››Güncel››Pamukkale ilçesi daha da güzelleşecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:31: Son dakika haberleri... "İnovasyonda Kadın Projesi 5. Girişimcilik Kampı" - Haber 15:31: BM'den İdlib'e 58 tır insani yardım - Haber 15:29: El freni tutmayan kargo aracının çarptığı yaşlı adam öldü - Haber 15:29: Alanya'da siyam ikizleri mutluluğu - Haber 15:29: Son dakika haberi! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haber 14:53: Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu - Magazin 14:10: Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı - Haber 14:07: Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 12:47: Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi - Haberler 12:35: Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı - Haberler