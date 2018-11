Pamukkale Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

13 Kasım 2018 Salı 14:03



Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından Bağbaşı Mahallesi'nde yapımına başlanan ve tamamlandığında bölgenin çehresini değiştirecek vizyon proje olan Pamukkale Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi'nin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.Pamukkale Belediyesi 4 yıllık bir belediye olmasına rağmen, Başkan Hüseyin Gürlesin ile birlikte 4 yılda yaşamın dört bir yanına dokunmaya devam ediyor. Pamukkale halkına rutin belediyecilik hizmetlerini en kaliteli şekilde sunan Pamukkale Belediyesi, 344 bin nüfusa sahip ilçenin 68 mahallesine kalıcı eserler bırakıyor. "Pamukkale'de yaşamak ayrıcalıktır" sloganıyla yola çıkan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Denizli'nin en büyük ilçesine en iyi hizmeti sunmak adına ellerinden gelen gayreti göstererek, eğitimden, sağlığa, güvenlikten, sosyal belediyeciliğe, spordan, kültüre her alanda vatandaşların gönüllerine dokunmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Gürlesin, Pamukkale'ye hatta Denizli'ye yakışır vizyon projelerinden biri olan Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezinde çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti."Yaklaşık 800 kişiye aynı anda hizmet verebilecek"Arsasının tamamı Pamukkale Belediyesi'ne ait olan ve toplamda 10 bin 872 metrekare alanda yapımı devam eden Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi, iki ayrı büyük blok şeklinde inşa ediliyor. Başkan Gürlesin, Pamukkale Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi projesinde nikah salonu, kokteyl alanı, kreş eğitim merkezi, bilgi evi, spor merkezi ve oyun alanlarının da yer alacağını söyledi. Mimarisi ile de dikkat çeken bir yapı olacak vizyon projenin çatısında yeşil alanlar, spor alanları, oturma ve dinlenme alanları, su bahçeleri ve alışveriş alanları bulunacak. Yaklaşık 800 kişiye aynı anda hizmet verebilecek kapasitede konferans salonlarının olduğu projede, bin 150 m2'lik fuaye ve sergi alanı da olacak."Pamukkale ilçesinde yaşayan her vatandaşı önemsiyoruz"Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, projenin en önemli özelliklerinden birinin de engelsiz bir yaşam merkezi olarak tasarlanmış olduğunu söyledi. Dev projenin, engelli vatandaşların rahatlıkla sosyal yaşantılarına katkı verecek bir proje olacağını kaydeden Başkan Gürlesin, "Kreş, Bilgi Evi ve Etüt Merkezi ile bölgenin taleplerine cevap verecek. Nikah salonları ve kokteyl alanları ile vatandaşlarımız en güzel günlerini daha da güzelleştirmek istedik. Pamukkale ilçesinde yaşayan her vatandaşı önemsiyoruz. Vatandaşların derdiyle dertleniyoruz. Bunun için de günü birlik çözümler değil, kalıcı çözümler peşindeyiz. Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi'miz sadece Bağbaşı Mahallesine değil, tüm bölgeye hitap edecek. Çalışmalarımız hızla sürüyor. Yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, halkımıza en iyi hizmeti en kısa sürede sunmak. Bu maksatla da gece gündüz demeden çalışıyoruz. Derdimiz, Pamukkale. Amacımız, Pamukkale'ye kalıcı eserler bırakarak, geleceğe yatırım yapmak" dedi. - DENİZLİ