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Pamukkale pazarlarında termal kameralı Kovid-19 önlemi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pazar yerlerine gelen vatandaşların vücut ısıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında termal kamerayla takip ediliyor.

05.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:28
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pazar yerlerine gelen vatandaşların vücut ısıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında termal kamerayla takip ediliyor.
İlçede her gün farklı bir noktada kurulan pazar yerlerinin girişlerine belediye tarafından termal kamera yerleştirildi.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar yerlerine yüksek ateşli vatandaşların girmemesi için bu uygulamayı başlattıklarını belirtti.
Pazar yerlerinde giriş çıkışların tek bir noktadan yapılmaya başlandığını anlatan Örki, "Kameralar sayesinde çoklu geçişlerde bile ateşi 37,5 dereceden daha fazla olan kişiler tespit edilebiliyor. Bu durumda olan kişiler pazar yerine alınmıyor ve hemen İlçe Sağlık Müdürlüğüne yönlendiriliyor." dedi.
Fatih Mahalle Muhtarı Ramazan Yerli de uygulama sayesinde pazara giren herkesin ateşinin ölçülebildiğini belirterek "Bu, çok güzel bir uygulama. Koronavirüsün en büyük göstergesi yüksek ateş. Bu cihaz sayesinde ateşi yüksek olanlar tespit edilebiliyor." diye konuştu. Pamukkale pazarlarında termal kameralı Kovid-19 önlemi

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Pamukkale, Güncel

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Pamukkale pazarlarında termal kameralı Kovid-19 önlemi
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