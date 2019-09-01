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Pamukkale rallisi nefes kesti

Denizli'de Ege Otomobil Sporları Kulübü ve Pamukkale Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Pamukkale Rallisi ilgi çekti.

01.09.2019 18:15 Pamukkale rallisi nefes kesti
Denizli'de Ege Otomobil Sporları Kulübü ve Pamukkale Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Pamukkale Rallisi ilgi çekti. 4 farklı klasmanda 36 araç ve 72 sporcunun katıldığı ralli dün seyirci özel etabıyla start aldı. Bugün Haytabey Mahallesi'nden güne başlayan pilotlar, Hierapolis ve Horoz etapları kapsamında Güzelpınar, Haytabey, Karahayıt ve Pamukkale çevresindeki toprak parkuru geçerek toplam 58 kilometreyi geride bıraktı. UNESCO Dünya Mirası'na giren Denizli'nin ünlü tarihi ve turistik beldesinde gerçekleşen yarış Kocaçukur mevkisinde sona erdi. Yarışta kategori 1'de birinciliği Uğur Soylu, ikinciliği Gürol Baranlı ve üçüncülüğü Erkan Gürol kazandı. Ayrıca dört kategoride düzenlenen yarışmada dereceye giren pilot ve yardımcılarına çeşitli ödüller verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Başlangıç noktasından detaylar
Otomobillerden detay görüntüler
Yarışta otomobillerin tozu dumana katması



Pamukkale, Denizli, Ege, Spor

Kaynak: DHA

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