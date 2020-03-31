Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi "Kovid-19 Tanı Laboratuvarı" olarak yetkilendirildi

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin (PAÜ) "Kovid-19 Tanı Laboratuvarı" olarak yetkilendirildiği ve günlük 300 tanı testi yapmaya başladığı bildirildi.

31.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:46
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin (PAÜ) "Kovid-19 Tanı Laboratuvarı" olarak yetkilendirildiği ve günlük 300 tanı testi yapmaya başladığı bildirildi.
PAÜ Hastaneleri Merkez Laboratuvar Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Kovid-19 tanı laboratuvarı yetkilendirmesine ilişkin resmi yazının geldiğini, ilk etapta günlük 300 olan test sayısını 1000'e çıkarabilecek potansiyele sahip olduklarını söyledi.
PAÜ Hastaneleri olarak koronavirüs tanı laboratuvarı yetkilenme belgesine sahip olabilmek için gerekli koşulları fazlasıyla sağladıklarını ifade eden Çalışkan, "Laboratuvar bünyesinde iki adet real time PCR cihazı ve iki adet biyogüvenlik kabini, yeterli sayıda alanında uzman araştırma görevlisi ve teknisyen bulunuyor. İhtiyaç duyulması halinde diğer anabilim dallarında bulunan PCR cihazları da kullanılabilir." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ’Kovid-19 Tanı Laboratuvarı’ olarak yetkilendirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Çalışkan, Güncel

Haberin Videosu :

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi "Kovid-19 Tanı Laboratuvarı" olarak yetkilendirildi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Pamukkale Üniversitesi Hastanesi 'Kovid-19 Tanı Laboratuvarı' olarak yetkilendirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü Haberler
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu Haberler
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu
Bilim Kurulu Üyesi’nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon’da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:29: KAPALIÇARŞI'DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLER - Haber 19:28: Koronavirüs denetimleri sürüyor - Haber 19:28: Hollanda'da sağlık personeline Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür - Haber 19:27: Mardin'de çifte gökkuşağı - Haber 19:26: Karayazılı Devran, kumbarasındaki 29 TL'yi bağışladı - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:31: Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:17: İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu - Haber 18:12: Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber