Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
10.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:15
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Prof. Dr. Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu raporunun görüşüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek, Rektör Prof. Dr. Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle rektör hakkında soruşturma başlatmıştı.
Kaynak: AA
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