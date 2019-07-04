04.07.2019 15:38
Haberler» Güncel» Haber

Pamukkale'yi 6 ayda 1 milyon kişi gezdi

Pamukkale

DENİZLİ'deki, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, travertenleriyle ünlü Pamukkale, 2019 yılının ilk 6 ayında 1 milyon turisti ağırlayarak, ziyaretçi rekoru kırdı.


DENİZLİ'deki, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, travertenleriyle ünlü Pamukkale, 2019 yılının ilk 6 ayında 1 milyon turisti ağırlayarak, ziyaretçi rekoru kırdı.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan beyaz cennet Pamukkale, tarihi dokusu, termal suları ve eşsiz güzelliğiyle turistlerin ilgisini çekiyor. Beyaz travertenler üzerinde yürüme keyfinin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti'nin gezilebildiği, yaz kış 36 derece olan Kleopatra Havuzu'nda tarihi sütunlar arasında yüzme olanağı sunan Pamukkale, bu yıl ziyaretçi akınına uğradı. Paraşüt ve balon uçuşlarının da gerçekleştirilmeye başlamasıyla adrenalin içeren aktiviteler yapmak isteyen vatandaşların da gözdesi haline gelen 'beyaz cennet', 2019 yılının ilk 6 ayında geçen yıla oranla yüzde 23'lük artışla 1 milyon turisti ağırladı.
Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkan Gazi Murat Şen, hedeflerinin yıl sonuna kadar 2 milyon 800 bin ziyaretçiyi ağırlamak olduğunu belirterek, "Bu yıl turist sayısı anlamında turizmciler sezondan memnun. Otellerdeki doluluk oranlarımız üst seviyelerde. Geçtiğimiz yıla oranla ilk 6 ayda 1 milyon turiste ulaştık. Bu rakam Pamukkale için bir rekor" diye konuştu.

- Denizli
Kaynak: DHA
Pamukkale, Denizli, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:47   Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
17:47   "Düşünceler Duygularımızın Gölgesidir" sergisi açıldı
17:46   Odada kilitli kalan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
17:45   Serbest piyasada altın fiyatları
17:45   Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyeleri belli oldu
17:45   ANTALYA AK Parti İl Başkanı Taş Vekillerimiz ayakbastı parası için önerge verdi
17:45   BURSA Osmangazi Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi