Pamukkale'yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından turistleri yeniden ağırlamaya başlayan Pamukkale'yi 8 günde 2 bin 78 kişi görme şansı yakaladı.

09.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:50
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından turistleri yeniden ağırlamaya başlayan Pamukkale'yi 8 günde 2 bin 78 kişi görme şansı yakaladı.
Geçen yıl 2 milyonu aşan ziyaretçiyi kabul eden Pamukkale, Kovid-19 önlemleri kapsamında 19 Mart'ta kapatılmasının ardından kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte 1 Haziran'da misafirlerini kabul etmeye başladı. 2,5 aydır sakin günler geçiren bölgede kapıların açılmasının ardından hareketlilik yaşanıyor.
Ziyaretçiler ateşleri ölçülerek ve maskeyle alana kabul ediliyor.
İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "beyaz cennet"in kapılarının yeniden açıldığı için sevinçli olduklarını söyledi.
8 günlük süreçte ören yerine 2 bin 78 kişinin giriş yaptığını anlatan Akyol, "Bölgemizde gözle görülür şekilde turistlerin yoğunluğu artmaya devam ediyor. Yurt dışı uçuşlarının hareketlenmesiyle birlikte yabancı misafirlerimizi de ağırlayacağız. Ayrıca bölgedeki müzeye yaklaşık 300 kişi, Laodikya Antik Kentine de 500 civarında ziyaret gerçekleşmiş." diye konuştu. Pamukkale’yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti

Kaynak: AA

Etiketler: Pamukkale, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı Haber
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye’nin söylediklerini yapacak imkanı var Haber
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde yasakların kaldırılması var Haber
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde yasakların kaldırılması var
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim’in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı Haber
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Haberler››Güncel››Pamukkale'yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:17: Karesi Belediyesinden kırsalda dezenfekte çalışması - Haber 16:17: Altıeylül temizlik filosuna 2 yeni araç katıldı - Haber 16:17: OSMANİYE Bisikletle ilerlerken düşen 10 yaşındaki Mustafa, yorgun mermi kurbanı çıktı - Haber 16:17: Gaziantep Valisi Davut Gül'den AA'ya ziyaret - Haber 16:17: Gümüşhane'de caddedeki ağaca oğul veren arılar şaşkınlık yarattı - Haber 16:04: İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde yasakların kaldırılması var - Haber 15:43: Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi - Magazin 15:38: 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı - Haber 15:36: Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor - Haber 09:49: Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var - Haberler