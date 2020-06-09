Pamukkale'yi bir haftada 2 bin kişi ziyaret etti

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan travertenleri ile dünyaca ünlü Denizli Pamukkale kapalı kaldığı yaklaşık 2,5 aylık dönemin ardından geçtiğimiz 1 Haziran'da açıldı.

Pamukkale'yi bir haftada 2 bin kişi ziyaret etti
09.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:24
UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan travertenleri ile dünyaca ünlü Denizli Pamukkale kapalı kaldığı yaklaşık 2,5 aylık dönemin ardından geçtiğimiz 1 Haziran'da açıldı. Beyaz cennete açıldığı ilk hafta yaklaşık 2 bin kişi giriş yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz 19 Mart ta kapanan beyaz cennet Pamukkale normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran da tekrar ziyarete açıldı. Pamukkale'ye 1-7 Haziran arasındaki bir haftalık dönemde 2 bine yakın ziyaretçinin geldiği ve bu ziyaretçilerinin neredeyse tamamının Türk olduğu belirtildi.

Beyaz cennete ziyaretçi kabulünün başladığı ilk gün 58 kişinin giriş yaptığı ve bu girişlerin sabah erken saatlerden akşam 20.00'a kadar olduğu kaydedildi.

Pamukkale'ye en fazla girişin ise geçtiğimiz Pazar günü 600 kişi ile olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Pamukkale, Denizli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı
Erdoğan, Yıldırım’ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım’ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur Haber
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Inter’e transferimiz Türk futbolu adına çok önemliydi Haber
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Inter'e transferimiz Türk futbolu adına çok önemliydi
Haberler››Güncel››Pamukkale'yi bir haftada 2 bin kişi ziyaret etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:01: Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı - Haber 19:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımız, emeklilikte daha da rahat edecekler" - Haber 19:58: Gaziantep'te arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü - Haber 19:57: Pandemi sonrası tabiat parkına ilk tatilciler geldi - Haber 19:57: Senegal'deki iktidar koalisyonundan George Floyd'un öldürülmesine kınama - Haber 19:32: Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor - Haber 19:29: Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak - Haber 19:16: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı - Haber 15:51: 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı - Haberler 13:09: Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor - Haberler