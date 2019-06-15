15.06.2019 12:30
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Pamukkale yolunu duvar örerek kapatan 15 kişiye gözaltı

Pamukkale yolunu duvar örerek kapatan 15 kişiye gözaltı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Denizli'deki Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolunun üzerinden geçtiği arazinin kendilerine ait olduğunu iddia edip, daha önce iki kez plastik kasalarla yolu kapatan grup, bu kez de briketle duvar ördü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Denizli'deki Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolunun üzerinden geçtiği arazinin kendilerine ait olduğunu iddia edip, daha önce iki kez plastik kasalarla yolu kapatan grup, bu kez de briketle duvar ördü. Briketleri kaldıran jandarma, yolu kapattıkları gerekçesiyle 15 kişiyi gözaltına aldı.
Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi girişindeki karayolunun üzerinden geçtiği 4 bin 600 metrekarelik arazide hak sahibi olduklarını iddia eden bir grup vatandaş, daha önce iki kez yola plastik kasalar koyup, şerit çekti. Yolu ulaşıma kapatan grup, 'Tapulu özel mülkiyettir, girilmez' yazısı astı. Arazinin tapulu malları olduğunu iddia eden grup, haklarının verilmesini istedi. Yapılan eylemler, jandarmanın uyarılarıyla son buldu. Herhangi bir gözaltı olmadı.
Hak sahibi olduğunu söyleyen grup, bu sabah yine eylem yaptı. Grup, bu kez briketlerle karayolunu, çift yönlü duvar örerek ulaşıma kapadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, yolu kapatan 5'i kadın, 15 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler karakola götürülürken, karayolundaki briketler de kaldırılarak ulaşıma açıldı.


- Denizli
Kaynak: DHA
Denizli, Pamukkale, Güncel

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