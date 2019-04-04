Pamukova Belediye Başkanı Övün Mazbatasını Aldı

Saadet Partisi
'nden Pamukova
Belediye Başkanı seçilen İbrahim Güven
Övün, mazbatasını aldı.
Övün ve belediye meclis üyeleri ilçe seçim kurulundan mazbatalarını aldıktan sonra, Saadet Partisi İl Başkanı Kemal Bay, İlçe Başkanı Kemal Taş ve beraberindekilerle Pamukova Belediyesi binasına geldi.
Burada toplanan vatandaşlara hitap eden Övün, Pamukovalıların yıllardır bugünü beklediğini belirtti.
İlçe Müftüsü Celil Şimşek
'in yaptırdığı dua sonrası belediye hizmet binasına giren Övün'ü belediye personeli çiçeklerle karşıladı.
Belediye Başkanlığı mührünü başkan yardımcısı Osman Yılmaz
'dan alan Övün, ilk mührünü önüne getirilen bir evraka bastı.
Övün, daha sonra tebrikleri kabul etti.
İbrahim Güven, Saadet Partisi, Pamukova, Politika
Kaynak: AA