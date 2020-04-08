Pamukova'da 525 paket kaçak sigara ele geçirdi
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yapılan operasyonda 535 paket kaçak sigara ele geçirildi.
08.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:54
Elperek Mahallesi'ndeki boş bir dükkanda kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını alan Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon yaptı.
Operasyonda 525 paket kaçak sigara bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan N.İ. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Kaynak: AA