Pamukova'da Açılış

Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinde 140 kişiye istihdam sağlayacak unlu mamuller tesisi törenle açıldı. Yenice
Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde hizmete giren baklava, börek, tatlı, kurabiye ve kahvaltı ürünleri tesisinin açılışına, Kaymakam Vekili İlyas Memiş
, Belediye Başkanı Cevat Keser
, MHP
İlçe Başkanı Arif Çakıl, CHP
İlçe Başkanı Ali Teke
, İlçe Jandarma
Komutanı Mustafa Alpaydın, Sarfe Unlu Mamülleri Genel Müdürü Kübra Ceren Koçlar, iş insanları, kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı.
Tesislerde üretilen ürünlerin ikram edildiği açılış töreninde konuşan tesisin sahibi Derya Yılmaz
, Sarfe Unlu Mamulleri'nin 2015'te faaliyete başladığını belirterek, "Bu süreçten itibaren gelen yurt içi ve yurt dışı faaliyetler nedeni ile bize yeni bir tesis ihtiyacı hasıl oldu.
Ben bir Pamukovalıyım, dolayısıyla kendi yöremiz olduğu için burayı tercih ettik. Tesisimiz 5 bin metrekare alanda 3 bin metrekare kullanım alanına sahip. Tesisimiz yılda baklavada bin 200 ton, börekte bin 500 ton, el ürünlerinde ise 400 ton üretim kapasitesine sahiptir. Firma olarak Avrupa
, Hindistan
ve Suudi Arabistan
'a ihracatımız olup bu ülke sayısını artırmayı hedefliyoruz."
Pamukova Kaymakam Vekili İlyas Memiş de ilçede halkın istihdamına katkı sağlayan tesislerin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Belediye Başkanı Cevat Keser de doğaya, çevreye, suya, havaya ve insana zarar vermeyecek tesislerin Pamukova'ya kurulmasında her türlü desteği verdiklerini, vermeye de davam edeceklerini aktardı.
Sarfe Genel Müdürü Serdar Yılmaz
, 40 kişinin istihdam edildiğini ve gelecekte bu sayının 140 kişiye çıkacağını ifade ederek, gelenlere tesisi gezdirdi.
İlyas Memiş,Sakarya,Pamukova