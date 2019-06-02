Pamukova'da imece usulü iftar

Pamukova
ilçesi Akçakaya
Mahallesinde imece usulu iftar verildi.
Ev sahipliğini Akçakaya Mahalle Muhtarı Osman Işık
ve mahalle sakinlerinin yaptığı iftarı mahallenin kadınları hazırladı.
Okunan ezan sonrası oruçlar açıldı, yemek duası yapıldı. Topluca kılınan akşam namazı sonrası çeşitli etkinlikler yapıldı.
Mahallenin yüzlerce yıllık geleneğinin canlandırıldığı deve kervanı figüründe, deveyi yönlendiren ve davul çalan vatandaşın renkli kişiliği dikkat çekerken, temsili olarak deve ile getirilen dondurma çocuklara ve misafirlere ikram edildi.
Muhtar Osman Işık, kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür ederek, iftar programının bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini söyledi.
Kaynak: AA
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