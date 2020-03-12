Pamukova'da okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 25 okul, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karş dezenfekte ediliyor.
12.03.2020 23:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:23
Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde 25 okul, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karş dezenfekte ediliyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında koruyucu kıyafet giyen ekipler, ilçedeki tüm okullarda dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.
Temizlik görevlileri de masa, sıra, kapı kolları ve cam kenarlarını temizleyerek okulu hijyenik hale getiriyor.
Öğrenci, veli ve öğretmenlere ayrıca virüsten nasıl korunacaklarına ilişkin bilgi veriliyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında koruyucu kıyafet giyen ekipler, ilçedeki tüm okullarda dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.
Temizlik görevlileri de masa, sıra, kapı kolları ve cam kenarlarını temizleyerek okulu hijyenik hale getiriyor.
Öğrenci, veli ve öğretmenlere ayrıca virüsten nasıl korunacaklarına ilişkin bilgi veriliyor.
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Kaynak: AA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Pamukova, Sakarya, Güncel
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