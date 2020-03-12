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Pamukova'da okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 25 okul, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karş dezenfekte ediliyor.

12.03.2020 23:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:23
Pamukova'da okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde 25 okul, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karş dezenfekte ediliyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında koruyucu kıyafet giyen ekipler, ilçedeki tüm okullarda dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.
Temizlik görevlileri de masa, sıra, kapı kolları ve cam kenarlarını temizleyerek okulu hijyenik hale getiriyor.
Öğrenci, veli ve öğretmenlere ayrıca virüsten nasıl korunacaklarına ilişkin bilgi veriliyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Pamukova, Sakarya, Güncel

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