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Pamukova'da yılın ilk nikahında ikinci baharını yaşayan çift evlendi

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde yaşayan Recep Gençali (82) ile Sahure Ünye (64), nikah masasına oturdu.

04.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:52 Pamukova'da yılın ilk nikahında ikinci baharını yaşayan çift evlendi

SAKARYA'nın ilçesinde yaşayan Recep Gençali (82) ile Sahure (64), nikah masasına oturdu. İlçedeki yılın ilk nikahını Belediye Başkanı Güven Övün kıydı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Recep Gençali eşini 2017 yılında kaybetti. Gençali, eski kiracısı Sahure Ünye de bir süre sonra eşini kaybedince ikili, hayatlarının ikinci baharını yaşamak için birlikte yola çıkma kararı aldı.  Recep Gençali ile Sahure Ünye hayatlarını birleştirmek için Pamukova Belediyesi'ne müracaat etti. Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün'ün kıydığı nikahla, çift evlendi.

YENİ YILIN İLK NİKAHI

Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, "Yıllardır tanıdığım 25 yıl muhtarlık yapmış Recep amcanın nikahıyla yeni yıla başladık. Rabbim sağlıklı ömürler nasip etsin. Bizim için sevindirici bir durum. Bir ömür mutluluklar diliyorum" dedi.

Hiç çocuğu olmadığını ve yalnız yaşamamak için ikinci evliliği yaptığını anlatan Recep Gençali "Sahure Hanım benim eski kiracımın eşi. Buradan Bursa'nın Gemlik ilçesine taşındılar. 2017 yılında eşimi kaybettim. Ardından Sahure Hanım ile evlenmeye karar verdik. Rabbim kalan ömrümüzde sağlık ve huzur versin. Birbirimize can yoldaşı olacağız" diye konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Sahure Ünye ise, ""Kimseyi rahatsız etmek istemedim açıkçası. Çocukların huzurunu bozmak istemedim. Recep Gençali nikahına almak istedi. Gençler bizim gibi olsunlar, birbirlerini bırakmasınlar, sevsinler. Benim eşim kanserden öldü. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. Çocuklarına selam yollayan Sahure Ünye gözyaşlarına hakim olamadı.



Güven Övün, Pamukova, Ünye, Güncel

Kaynak: DHA

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