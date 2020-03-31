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Pamukova'da zabıtalar sokak hayvanlarını unutmadı

Pamukova'da zabıta ekiplerince sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

31.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:42
Pamukova'da zabıtalar sokak hayvanlarını unutmadı
Pamukova 'da zabıta ekiplerince sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kaldığı dönemde sokak hayvanlarının aç kalmaması için zabıta ekipleri, ilçe genelinde belirlenen noktalara yem koydu.
Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, ilçede koronavirüse karşı cadde ve sokakların dezenfeksiyon çalışmasının sürdüğünü belirtti.
Tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılara gerekli yardımları yaptıklarını aktaran Övün, "Sokaklarda yaşayan canlarımızın aç kalmaması için de ileriki günlerd farklı uygulamalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Pamukova, Zabıta, Güncel
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