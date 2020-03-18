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Pamukova'da zirai don nedeniyle meyve ağaçları zarar gördü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi sonucu zirai don meydana geldi.

18.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:46
Pamukova'da zirai don nedeniyle meyve ağaçları zarar gördü
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi sonucu zirai don meydana geldi.
Sabah saatlerinde sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceyi görmesi nedeniyle meyve ve sebze bahçelerinde don oluştu. Ağaçlarda buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü.
Çiftçiler, bahçelerinin daha fazla zarar görmemesi için sulama ve ilaçlama tankerleriyle müdahalede bulundu.
Don nedeniyle meydana gelen zararın gelecek günlerde yapılacak tespit çalışmalarıyla belirleneceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Pamukova, Sakarya, Sabah, Güncel

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