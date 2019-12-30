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Pamukova'dan Kızıltepe'ye "dostluk köprüsü" kuruldu

Sakarya'daki Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mardin Kızıltepe Koçhisar İmam Hatip Ortaokuluna kitap ve kırtasiye malzemesi gönderdi.

30.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:58 Pamukova'dan Kızıltepe'ye
Sakarya'daki Anadolu Lisesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Koçhisar İmam Hatip Ortaokuluna kitap ve kırtasiye malzemesi gönderdi.
Mardin Kızıltepe Koçhisar İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinin Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi felsefe öğretmenine ulaşarak kütüphaneleri için kitap desteği talep etmesi üzerine, okul müdürü Murat Öz ve rehber öğretmen Mevlüt Yürür tarafından ilçe genelinde kampanya başlatıldı.
İlçedeki okulların öğretmen ve öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan 20 koli kitap ve kırtasiye malzemesi, Pamukova Belediyesinin desteğiyle Mardin'e gönderildi.
Okul müdürü Murat Öz, yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesiyle Pamukova'dan Mardin Kızıltepe'ye dostluk köprüsü kurduklarını dile getirerek, "Oradaki çocukların Türkiyemize, memleketimize çok katkılar sağlayacağını, vatanını, milletini daha çok sahipleneceğini düşünüyoruz. Karınca kararınca yaptığımız bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını umuyoruz. Buradan Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi olarak katkılar sağlayan başta Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün'e, Pamukova'daki öğretmen ve öğrencilere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Mardin Kızıltepe Koçhisar İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri de çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Kızıltepe, Pamukova, Akhisar, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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