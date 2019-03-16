Pamukova
Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği açıldı.
Dernek Başkanı Özlem Çengel, açılışta yaptığı konuşmada, yurtta ilk bilinen Hayvanları Koruma Derneği'nin 1908 yılında kurulduğunu aktardı.
Derneğin açılışından mutlu olduklarını belirten Çengel, "Doğal ortamda yardıma ihtiyacı olmadan yaşayan hayvanlar, çağımızda onların doğal ortamlarını işgal eden biz insanların yardımına ihtiyaç duymaktadırlar. İşte bu vesileyle Hayvanları Koruma Dernekleri kurulmuştur. Biz de Pamukova'da çekirdek bir kadroyla başlayıp bu işe gönül verdik ve Pamukova'da bir eksikliği tamamlayarak, derneğimizi kurduk. Amacımız sadece sokak hayvanlarını korumak değil, doğadaki tüm canlıları korumak ve yaşatmaktır." şeklinde konuştu.
Çengel, emeği geçen tüm gönüllülere, destek sözü veren kaymakama, belediye başkanına ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür etti.
Açılışa, Pamukova Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yılmaz
, AK Parti
İlçe Başkanı Burak Çelik
, siyasi parti temsilcileri, daire başkanları, kurum amirleri ve hayvanseverler katıldı.
Pamukova, Güncel
Kaynak: AA